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В Україні засудили до довічного ув'язнення колаборанта, який наводив ракети РФ на Запоріжжя

25 вересня, 2023 понедiлок
17:07
Кримінал

Колаборанта, який коригував ракетні удари по військовій і критичній інфраструктурі Запоріжжя, визнали винним за ч. 2 ст. 111 КК. Він отримав довічне ув'язнення

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисника, який працював на місцевому оборонному підприємстві й наводив російські ракети на виробничі цехи заводу, затримали у листопаді 2022 року. Ворог завербував чоловіка після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Відомо, що він також скоригував серію повітряних атак агресора на об'єкти енергетичного комплексу області.

"Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків прильотів і передачі окупантам відповідного звіту", - розповіли в СБУ.

"Встановлено, що передачу розвідданих загарбникам їхній поплічник здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості", - додали там.

Під час обшуків за місцем проживання колаборанта було вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для співпраці з ворогом. Його визнали винним у держзраді.

  • Раніше цього місяця у Харкові до 11 років позбавлення волі засудили інформаторку РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали міста.
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