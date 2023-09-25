В Україні засудили до довічного ув'язнення колаборанта, який наводив ракети РФ на Запоріжжя

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисника, який працював на місцевому оборонному підприємстві й наводив російські ракети на виробничі цехи заводу, затримали у листопаді 2022 року. Ворог завербував чоловіка після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Відомо, що він також скоригував серію повітряних атак агресора на об'єкти енергетичного комплексу області.

"Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків прильотів і передачі окупантам відповідного звіту", - розповіли в СБУ.

"Встановлено, що передачу розвідданих загарбникам їхній поплічник здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості", - додали там.

Під час обшуків за місцем проживання колаборанта було вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для співпраці з ворогом. Його визнали винним у держзраді.