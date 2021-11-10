В Україні завершився період пільгового розмитнення "євроблях”

Про це йдеться у положеннях законів України №1402-IX та №1403-IX, передає Еспресо.TV.



За даними Держмитниці, під час пільгового періоду з 15 червня по 1 листопада, на “єврономерах” офромили понад 66 тис. авто, власники яких сплатили понад 2,3 млрд грн до Держбюджету.



З 10 листопада поліція може зупиняти нерозмитнені “євробляхи” та накладати на їх власників штрафи у 8,5 тис. грн, а також передавати дані про ці авто до Держимтслужби.



Митники стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів. Після сплати штрафу автомобіль можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні.



До 8 лютого 2022 року в учасників бойових дій у зоні проведення ООС ще є можливість пільгового розмитнення “євробляхи”.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 квітня ухвалила закон про зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи".