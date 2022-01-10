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В Україні збирають підписи на підтримку затриманого в Італії на запит РФ українського режисера Лавренчука

10 січня, 2022 понедiлок
16:52
Суспільство Євген Лавренчук

В Україні розпочали збір підписів на підтримку затриманого українського режисера Євгена Лавренчука

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В Україні почали збирати підписи на підтримку режисера Євгена Лавренчука – він був затриманий наприкінці 2021 року в Італії на запит Російської Федерації. Підписи збирають за підтримки "Коаліції дієвців культури" – проголошеної у Львові ініціативи з захисту культурного розвитку в Україні.

"Ми виступаємо на підтримку Євгена Лавренчука і закликаємо всіх, у кого є відповідна влада, не допустити його екстрадиції до Російської Федерації", – говориться в заяві ініціативи, яку оприлюднили 5 січня. Станом на ранок 10 січня публічний лист підписало понад 100 людей.

Серед них засновники ініціативи – критик і редакторка Дарія Бадьйор, культурний менеджер і колишній гендиректор Довженко-Центру Іван Козленко, ініціаторка законів про Український культурний фонд і державну мову Ірина Подоляк, співзасновниця Dofa.fund Ольга Сагайдак, журналіст Юрій Макаров, письменниця з Одеси Олена Боришполець, засновниця "Книгарні-Кав’ярні" Галина Дольник, волонтерка Олена Рофе-Бекетова та багато інших.

"Євген Лавренчук є громадянином України, яка вже вісім років де-факто перебуває у стані війни з Росією, і наші громадяни піддаються безпрецедентному тиску, переслідуванням і репресіям як на території Росії, так і в окупованому Криму. Правосуддя, яке здійснюється у Російській Федерації, не має нічого спільного ані з верховенством права, ані з дотриманням прав людини. Тому ми вважаємо, що екстрадиція Євгена Лавренчука до Російської Федерації несе прямі загрози його життю і здоров’ю", – йдеться у зверненні.

13 грудня 2021 року український режисер Євген Лавренчук на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що починає працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival.

15 грудня він вилетів із Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. На 17 грудня мав квиток в Україну, але його затримали на летовищі на запит російської сторони про екстрадицію. Відтоді митець перебуває у слідчому ізоляторі в Неаполі. Генеральне консульство України в Неаполі надає йому консульську допомогу. Згідно з рішенням російського суду у липні 2020 року, Євгена Лавренчука звинувачують у фінансових зловживаннях у Росії вісім років тому. Тоді він працював на посаді художнього керівника "Польського театру в Москві".

"Ми чекаємо на додаткові матеріали з Росії. Москва повинна прислати запит на екстрадицію з Італії із детальним поясненням, на підставі чого вони просять видати Євгена Лавренчука. Потім цю інформацію буде аналізувати генеральний прокурор Апеляційного суду Неаполя, внаслідок чого запропонує на розгляд суду прийняти або відхилити прохання Росії про екстрадицію. Наразі я не отримував інформації з прокуратури, чи надійшли ці нові дані з Москви", – заявив в інтерв’ю Радіо Свобода адвокат режисера Альфонсо Татарано.

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