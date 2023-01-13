В Україні зламали е-систему і намагалися легалізувати незаконні забудови

Про це заявив начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк.

Згідно з інформацією, кіберфахівці СБУ викрили і зупинили зловмисників, які намагалися легалізувати незаконні забудови шляхом несанкціонованого доступу до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Також встановлено, що зловмисники видавали підроблені сертифікати атестації архітекторів.

За даними спецслужби, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України та органів державної влади, місцевого самоврядування, а також окремих комерційних структур.

"Ми вчасно викрили незаконну схему і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему. Мова йде не про звичайний кібер-злам, а про злочин, який міг би привести до дуже серйозних наслідків у майбутньому. Якби не реакція СБУ, в Україні могли б узаконити сотні проблемних забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. А це – ризик техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. А значить – і ризик для тисяч українців", – наголосив Вітюк.

Зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Серед викритих махінацій – незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм. Протиправна діяльність могла призвести до техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій на території проблемних новобудов.

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