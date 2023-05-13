В Україні зменшиться виробництво пшениці на 21%, - мінсільгосп США
Міністерство сільського господарства США прогнозує зниження виробництва пшениці в Україні на 2023/2024 маркетинговий рік на 21%
Про це йдеться у звіті відомства.
Передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 році, кукурудзи - 16,5 млн тонн порівняно з 25,5 млн тонн.
Міністерство сільського господарства США пояснює, що причиною зменшення об'ємів стане менший урожай і скорочення експортних запасів. Відомство поліпшило оцінку експорту пшениці на цей рік на 0,5 млн тонн - до 15 млн тонн, пояснивши це кращою, ніж очікувалося, роботою "зернового коридору" і "ліній солідарності".
Однак міністерство очікує падіння виробництва на 4,4 млн тонн до 16,5 млн тонн у порівнянні з минулим роком. Збір інших зернових знизиться до 28,67 млн тонн із 34,06 млн тонн торік і 53,51 у 2021/2022 МР.
Так, кукурудзи буде зібрано 22 млн тонн порівняно з 27 млн тонн минулого, ячменю – 5,9 млн тонн проти 6,18 млн тонн, вівса - 350 тис. тонн проти 390 тис. тонн.
- У Польщі продали кілька тисяч тонн технічного зерна з України. До махінацій було залучено десятки компаній, які збували збіжжя для виробництва борошна.
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