В Україні знищено командира кадировців Руслана Азізова

Про це повідомив у своєму Телеграмі опозиційний чеченський блогер Хасан Халітов.

Халітов опублікував перехоплення телефонної розмови одного з кадировців, який повідомив родичку про знищення Азізова.

"Кадировські раби підтверджують смерть командира Руслана Азізова на прізвисько "Стрінгер", кажуть що їм дихати не дають, що їх жорстко обстрілюють, вони втомилися налякані хочуть додому", - зазначає Хасан Халітов.



Де конкретно ліквідували посібника Кадирова — невідомо.

Відзначимо, що Азізов раніше воював проти українських військ на Донбасі, був командиром бандформування "Смерть", який складався з кадировців.

Хасан Халітов ‒ опозиційний чеченський блогер, що ховається в Європі. Ворог голови Чечні Рамзана Кадирова.

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