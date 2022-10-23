В Україні знищили командира російської розвідгрупи, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували командира розвідгрупи окупантів старшого лейтенанта армії РФ Андрія Рогова
Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
"Командир розвідувальної групи старший лейтенант Андрій Рогов успішно демобілізований", - зазначив військовий.
- 23 жовтня він також повідомив, що в ході війни РФ проти України ліквідували російських старшого лейтенанта Івана Коротковських і лейтенанта Руслана Джолдошева.
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