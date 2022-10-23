Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старшого лейтенанта Івана Коротковських успішно демобілізували", - зауважив він.

Так само військовий прокоментував ліквідацію лейтенанта російської армії Руслана Джолдошева.

22 жовтня Анатолій Штефан писав, що на війні проти України ліквідували так званого старшого лейтенанта окупантів Олександра Холошевського з Луганська.

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