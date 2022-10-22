Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Холошевський Олександр (Монах) із Луганська, з 2014 у складі РОА. Псевдостарший лейтенант. Зрадника наздогнала карма", - зауважив він.

21 жовтня Анатолій Штефан писав, що на війні Росії проти України ліквідували лейтенанта армії РФ В’ячеслава Бондарєва та капітана росгвардії СОБР Мурфаза Суатанова.

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