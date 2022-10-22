В Україні знищили "старшого лейтенанта", який перейшов на бік РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні проти України ліквідували так званого старшого лейтенанта окупантів Олександра Холошевського з Луганська
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Холошевський Олександр (Монах) із Луганська, з 2014 у складі РОА. Псевдостарший лейтенант. Зрадника наздогнала карма", - зауважив він.
- 21 жовтня Анатолій Штефан писав, що на війні Росії проти України ліквідували лейтенанта армії РФ В’ячеслава Бондарєва та капітана росгвардії СОБР Мурфаза Суатанова.
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