В Україні ліквідували російських лейтенанта й капітана СОБРу, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували лейтенанта армії РФ В’ячеслава Бондарєва та капітана росгвардії СОБР Мурфаза Суатанова
Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Лейтенант В'ячеслав Бондарєв успішно демобілізований. Капітан росгвардії СОБР Суатанов Мурфаз успішно демобілізований", - зауважив він.
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20 жовтня Анатолій Штефан писав, що на війні проти України ліквідували російського пілота першої ланки на гелікоптері Ка-52 Павла Хребта.
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