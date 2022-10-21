В Україні знищили російського військового льотчика першої ланки, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні проти України ліквідували російського пілота першої ланки на гелікоптері Ка-52 Павла Хребта
Про це написав у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Старший лейтенант, льотчик першої ланки 1 вертолітної ескадрильї на Ка-52 Павло Хребет із Саратова успішно демобілізований", - наголосив він.
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