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Війна з Росією: хроніка
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В Україні знищили російського військового льотчика першої ланки, - офіцер ЗСУ Штефан

21 жовтня, 2022 п'ятниця
07:01
війна з Росією Павло Хребет

На війні проти України ліквідували російського пілота першої ланки на гелікоптері Ка-52 Павла Хребта

Про це написав у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Старший лейтенант, льотчик першої ланки 1 вертолітної ескадрильї на Ка-52 Павло Хребет із Саратова успішно демобілізований", - наголосив він.

  • 20 жовтня Анатолій Штефан повідомив, що в Україні знищили російський танковий екіпаж "Горький": двох окупантів ліквідували, доля третього невідома.

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