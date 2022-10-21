Про це написав у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Старший лейтенант, льотчик першої ланки 1 вертолітної ескадрильї на Ка-52 Павло Хребет із Саратова успішно демобілізований", - наголосив він.

20 жовтня Анатолій Штефан повідомив, що в Україні знищили російський танковий екіпаж "Горький": двох окупантів ліквідували, доля третього невідома.

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