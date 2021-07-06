В Україні зробили майже 3 млн щеплень від COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



За добу: першу дозу отримали 25 552 людини, закінчили вакцинацію - 47 682 людини.



Протягом доби працювали: 481 мобільна бригада, 1 128 пунктів щеплення та 7 центрів вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали 1 дозу – 2 100 538 людей, повністю вакциновані – 898 076 осіб.



Загалом проведено 2 998 614 щеплень.

5 липня в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.