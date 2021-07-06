В Україні зробили майже 3 млн щеплень від COVID-19
5 липня 73 234 людини отримали щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
За добу: першу дозу отримали 25 552 людини, закінчили вакцинацію - 47 682 людини.
Протягом доби працювали: 481 мобільна бригада, 1 128 пунктів щеплення та 7 центрів вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали 1 дозу – 2 100 538 людей, повністю вакциновані – 898 076 осіб.
Загалом проведено 2 998 614 щеплень.
- 5 липня в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
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