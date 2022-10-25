В Україні зросли ціни на сільгосппродукцію на внутрішньому ринку в середньому на 15%

Про це інформує в Медіацентрі заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Всередині країни ціни на збіжжя зросли. Вартість кукурудзи стала більшою на 15-20%, в порівнянні з літом 2022 року, а пшениця - на 10-15%.

"Це дещо покращило ситуацію. Бо відсутність обігових коштів і занижена вартість на продукцію призвело до зниження кількості посівної озимої території. Ціни в середині країни нижчі, ніж на світовому ринку, але вищі, ніж були влітку", - сказав Марчук.

Ціна на тонну пшениці в порту близько $210.

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