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В Україні зростає кількість COVID-інфікувань і госпіталізацій

4 вересня, 2022 неділя
17:42
Суспільство

В Україні третій вересень поспіль зростає кількість захворювань на коронавірус і ушпиталень із цією інфекцією, проте дані не критичні

Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники по кількості хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19 і спадати він почне в березні-квітні, а може і на початку травня", - зазначив він.

За словами Ігоря Кузіна, щотижня кількість COVID-тестувань зростає майже на 10 - 15%. Так, упродовж минулого тижня зробили 56,5 тис. тестів, а цього - 62 тис. Переважно використовують швидкі тести на рівні первинної ланки медичної допомоги, проте державні лабораторії повністю зосереджені на виявлені коронавірусу. Також працюють приватні установи. Санлікар заувадив, що COVID-тестування наближається до звичних темпів.

"Однак, я хотів би наголосити, що для нас ключовим є показник госпіталізацій. Якщо раніше ми фіксували в середньому менше за 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19", - наголосив Ігор Кузін.

Він зауважив, що це не настільки критичні дані, щоб система охорони здоров’я не впоралася. МОЗ має приблизну розрахункову інформацію щодо того, як рухатиметься хвиля надалі, та не бачить жодних особливостей або негативних прогнозів.

  • Станом на 26 серпня від коронавірусу померло понад 6,4 млн людей у всьому світі.

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