Про це інформує моніторингова сторінка Worldometers.

26 серпня у світі діагностували 604 351 556 випадків захворювання на коронавірус, із них 351 663 - за останню добу. Загалом у світі за добу зафіксованих випадків смерті - 557 людей.

За час пандемії найбільше випадків виявили у США, Індії та Франції.

Зокрема, у США зафіксували понад 95,8 млн, в Індії – понад 44,3 млн, а у Франції – понад 34,4 млн інфікувань за весь час.

Нині зафіксована кількість вилікуваних від коронавірусу 579 209 299 людей.

В Україні з 3 січня 2020 року до 25 серпня 2022 року було 5 044 941 підтверджених випадків COVID-19 із 108 803 летальними випадками, повідомляє ВООЗ.

З початку пандемії підтверджено 6 483 148 смертей від COVID-19 у всьому світі.

У серпні у ВООЗ заявили, що кількість смертей від коронавірусної хвороби почала зростати.

Раніше повідомлялося, що для запобігання поширенню штаму коронавірусу "Омікрон" Японія залишиться закритою для іноземців принаймні до початку 2022 року.

У свою чергу Японія скасовує обов’язкове тестування на COVID-19 для вакцинованих туристів з 7 вересня.

Перед новою хвилею захворювання на COVID-19 в Україні внутрішніх переселенців вакцинуватимуть у місцях їх компактного проживання.

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