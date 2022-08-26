За добу від COVID-19 у світі померло понад пів тисячі людей
Станом на 26 серпня від коронавірусу померли понад 6,4 мільйона людей у всьому світі від початку пандемії
Про це інформує моніторингова сторінка Worldometers.
26 серпня у світі діагностували 604 351 556 випадків захворювання на коронавірус, із них 351 663 - за останню добу. Загалом у світі за добу зафіксованих випадків смерті - 557 людей.
За час пандемії найбільше випадків виявили у США, Індії та Франції.
Зокрема, у США зафіксували понад 95,8 млн, в Індії – понад 44,3 млн, а у Франції – понад 34,4 млн інфікувань за весь час.
Нині зафіксована кількість вилікуваних від коронавірусу 579 209 299 людей.
В Україні з 3 січня 2020 року до 25 серпня 2022 року було 5 044 941 підтверджених випадків COVID-19 із 108 803 летальними випадками, повідомляє ВООЗ.
З початку пандемії підтверджено 6 483 148 смертей від COVID-19 у всьому світі.
- У серпні у ВООЗ заявили, що кількість смертей від коронавірусної хвороби почала зростати.
- Раніше повідомлялося, що для запобігання поширенню штаму коронавірусу "Омікрон" Японія залишиться закритою для іноземців принаймні до початку 2022 року.
- У свою чергу Японія скасовує обов’язкове тестування на COVID-19 для вакцинованих туристів з 7 вересня.
- Перед новою хвилею захворювання на COVID-19 в Україні внутрішніх переселенців вакцинуватимуть у місцях їх компактного проживання.
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