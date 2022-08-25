Для масової вакцинації внутрішніх переселенців від COVID-19 залучать мобільні бригади
Перед новою хвилею захворювання на COVID-19 внутрішніх переселенців вакцинуватимуть у місцях їх компактного проживання
Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.
Віцепрем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук провела робочу нараду за участі представників Міністерства охорони здоров’я та обласних військових адміністрацій, де вирішувалось питання вакцинації ВПО від COVID-19. Йдеться про вакцинацію переселенців у місцях їх компактного проживання. Така вакцинація є особливо актуальною напередодні нової хвилі цього захворювання нинішньої осені.
"Йдеться про медичний захист внутрішніх переселенців. Наші ВПО в місцях компактного проживання мають бути надійно захищені від COVID-19, а відтак – вчасно щеплені. Від цього залежить здоров’я десятків тисяч людей", – наголосила віцепрем’єрка.
За ініціативи Мінреінтеграції для вакцинування внутрішніх переселенців будуть залучені мобільні медичні бригади, які проводитимуть щеплення ВПО у місцях їх компактного проживання.
- У серпні у ВООЗ заявили, що кількість смертей від коронавірусної хвороби почала зростати.
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