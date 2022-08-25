English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Медицина Для масової вакцинації внутрішніх переселенців від COVID-19 залучать мобільні бригади  

Для масової вакцинації внутрішніх переселенців від COVID-19 залучать мобільні бригади  

25 серпня, 2022 четвер
21:09
Медицина Вакцинація в Україні

Перед новою хвилею захворювання на COVID-19  внутрішніх переселенців вакцинуватимуть у місцях їх компактного проживання

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів. 

Віцепрем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук провела робочу нараду за участі представників Міністерства охорони здоров’я та обласних військових адміністрацій, де вирішувалось питання вакцинації ВПО від COVID-19. Йдеться про вакцинацію переселенців у місцях їх компактного проживання. Така вакцинація є особливо актуальною напередодні нової хвилі цього захворювання нинішньої осені.

"Йдеться про медичний захист внутрішніх переселенців. Наші ВПО в місцях компактного проживання мають бути надійно захищені від COVID-19, а відтак – вчасно щеплені. Від цього залежить здоров’я десятків тисяч людей", –  наголосила віцепрем’єрка.

За ініціативи Мінреінтеграції для вакцинування внутрішніх переселенців будуть залучені мобільні медичні бригади, які проводитимуть щеплення ВПО у місцях їх компактного проживання.

  •  У серпні у ВООЗ заявили, що кількість смертей від коронавірусної хвороби почала зростати. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Олексій Резніков
24 серпня, 2022 середа
Washington Post оприлюднив зміст ультиматуму, який Шойгу передав Резнікову невдовзі після вторгнення
24 серпня, 2022 середа
У Дніпрі прогриміли вибухи
Сергей Шойгу
24 серпня, 2022 середа
Шойгу пояснив, чому "спецоперація" в Україні затяглася на пів року
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
25 серпня
21:48
Аслан Бжанія
Буде третьою. Невизнана Абхазія хоче долучитися до "союзної держави" Росії та Білорусі
21:36
Євген Пригожин
Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни
21:29
Ганна Маляр
Виплати 15 млн грн родинам загиблих військових ніхто не скасовував, – Ганна Маляр
21:29
Таміла Ташева
У Криму незаконно перебувають 800 тис росіян, - представниця президента в АРК
21:12
Пентагон
У США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні, - The Wall Street Journal
21:08
Дім драконів
Серіал "Дім драконів" розкритикували за відсутність попереджень про сцену пологів
20:56
Росія просить Індію надати клієнтам РФ військову допомогу
Росія просить Індію допомоги у постачанні та обслуговуванні техніки
20:55
Олексій Алчин
Болгарія відмовилася екстрадувати до РФ росіянина, який спалив свій паспорт, протестуючи проти війни в Україні
20:52
Футболісти СК "Дніпро-1"
"Дніпро-1" програв АЕКу та вилетів з Ліги Європи
20:42
Іван Федоров
Мер Мелітополя радить евакуюватись з міста до початку опалювального сезону
20:39
Убивство в Геленджику
У Геленджику на півдні Росії під час суперечки про війну в Україні вбили місцевого мешканця
20:24
Екзопланета TOI-1452 b повністю вкрита водою
Від Землі за 100 світлових років. Вчені виявили планету, яка повністю покрита водою
20:23
Байден Зеленський
Зеленський та Байден обговорили перспективу співпраці та притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини
20:20
АЗС
АЗС, які завищували ціни на пальне, заплатять 11,5 млн грн штрафів 
20:06
аерофлот
У Росії ледве не зіткнулися пасажирський і військовий літак
20:05
Спостерігачі зустріли оплесками: в Ризі знесли 79-метровий обеліск – останній елемент радянського пам'ятника
20:05
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
20:01
Олексій Гончаренко
"За погрози насильством Лукашенку": в Білорусі відкрили кримінальну справу проти українського нардепа Гончаренка
19:55
ФК Шахтар
"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів
19:41
Ексклюзив
Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України
"Референдуму" не буде на Донеччині й Луганщині: щоб його провести, окупантам потрібен повний контроль території в адміністративних межах, - аналітик Гармаш
19:36
Оболонський острів
У власність громади Києва передали Оболонський острів
19:22
Егілс Левітс
З офіційного сайту президента Латвії забрали російську мову
19:21
Інтерв’ю
Леся Литвинова
Піти в ЗСУ – це емоційне рішення, але якби я цього не зробила, то не пробачила б собі, – волонтер Леся Литвинова
19:10
опалення, тарифи, газ
"Восени тарифи на тепло підвищать удвічі", мораторій "діє лише до кінця року": у РНБО спростували фейки про ціни на комуналку
19:02
Папа Франциск та патріарх Кирило
Очільник РПЦ Кирило не поїде на зустріч релігійних лідерів у Казахстан, де він мав говорити з Папою Римським про Україну
18:49
монета
"Монета за донат для ЗСУ": за першу добу акції НБУ зібрав понад пів мільйона гривень
18:48
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Ворог намагався прорвати оборону біля Первомайського й атакував на багатьох напрямках, але успіху не мав, - Генштаб
18:48
Київ
Вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА: у Києві перейменували 95 вулиць
18:40
Кошти, інженерна експертиза і транспорт: Велика Британія допоможе Україні відновити пошкоджену війною інфраструктуру
18:39
Ексклюзив
окупанти
Якщо Північна Корея погодиться надати Кремлю найманців, це допоможе США назавжди розв'язати проблему її диктаторського режиму, - експерт Defense Express Киричевський
18:38
Антитіла
"На черзі - мистецькі акції за кордоном і соціальна робота": Залужний повернув "Антитіла" з фронту
18:12
Інтерв’ю
Володимир Шейко
Директор Українського інституту Володимир Шейко: Ми стараємося бути незручними в наших проєктах для Заходу ― інакше ми програємо
18:09
Євген Ройзман в залі суду
Російському опозиціонеру Ройзману заборонили відвідувати громадські місця й користуватись інтернетом і звільнили в залі суду
18:02
польща гроші злотий
Уряд Польщі затримує місцевій владі кошти на компенсації за проживання українських біженців
17:55
Бен Воллес
Росія у війні проти України втратила понад 80 тисяч військових, - міністр оборони Великої Британії Воллес
17:38
Ексклюзив
карта бойових дій
Росіяни створили мережу понтонно-мостових переправ на Херсонщині для забезпечення угрупування на західному березі Дніпра, - полковник ЗСУ Селезньов
17:36
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:31
Диверсія на залізниці в Курській області РФ
В прикордонній з Україною Курській області РФ знову підірвали залізничну колію
17:31
Олаф Шольц
Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині і пообіцяв подальшу військову підтримку
17:18
Ексклюзив
Російські рублі відмовляються міняти у Білорусі
Зміцнення рубля має негативний вплив для РФ, - економіст Вишлінський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV