Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Віцепрем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук провела робочу нараду за участі представників Міністерства охорони здоров’я та обласних військових адміністрацій, де вирішувалось питання вакцинації ВПО від COVID-19. Йдеться про вакцинацію переселенців у місцях їх компактного проживання. Така вакцинація є особливо актуальною напередодні нової хвилі цього захворювання нинішньої осені.

"Йдеться про медичний захист внутрішніх переселенців. Наші ВПО в місцях компактного проживання мають бути надійно захищені від COVID-19, а відтак – вчасно щеплені. Від цього залежить здоров’я десятків тисяч людей", – наголосила віцепрем’єрка.

За ініціативи Мінреінтеграції для вакцинування внутрішніх переселенців будуть залучені мобільні медичні бригади, які проводитимуть щеплення ВПО у місцях їх компактного проживання.

У серпні у ВООЗ заявили, що кількість смертей від коронавірусної хвороби почала зростати.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb