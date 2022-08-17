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Смертність від COVID-19 у світі зросла на 35% за останні чотири тижні, - ВООЗ

17 серпня, 2022 середа
19:33
Світ ВООЗ

Кількість випадків смерті від коронавірусу за останні чотири тижні зросла на 35%, згодом ризик поширення інфекції, ймовірно, лише посилиться

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Число повідомлень про смерть від COVID-19 зросло у світі на 35%. За один лише останній тиждень померло 15 тисяч осіб. Це абсолютно неприйнятно, оскільки у нас є інструменти для запобігання інфікуванню та порятунку життів", - наголосив він.

За словами Гебреєсуса, з наближенням холоднішої погоди у Північній півкулі та у зв'язку з тим, що люди проводитимуть більше часу всередині приміщень, ризик більш інтенсивного поширення інфекції та госпіталізацій у найближчі місяці тільки посилиться.

Крім того, зростання захворюваності та смертності стосується не тільки ковіду, але й інших хвороб, включаючи грип.

Очільник ВООЗ повідомив, що понад 90% виявлених під час лабораторних аналізів збудників COVID-19 зараз припадає на підвид омікрон-штаму BA.5.

  • Коронавірус мутував: три країни Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу. 6 липня в Італії, Німеччині та Франції кількість інфікованих за добу перевищила показник у 100 тисяч.

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ВООЗ
COVID-19
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