Японія заборонить в'їзд для туристів до початку 2022 року
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зазначив, що для запобігання поширенню штаму коронавірусу "Омікрон" країна залишиться закритою для іноземців принаймні до Нового року
Про це пише The Japan times.
Спочатку Японія заборонила в'зд громадянам дев'яти держав, зокрема ПАР, де зафіксували перше зараження на "Омікрон". Потім стало відомо, що 30 листопада уряд на місяць закрив кордони для іноземців.
Водночас громадяни Японії, які повертаються до країни, зобов'язані пройти карантин у спеціальних закладах.
Прем'єр-міністр країни наголосив, що уряд продовжуватиме обмеження на в'їзд доти, доки не з'явиться більш детальна інформація про штам коронавірусу "Омікрон". Він очікує, що це станеться після новорічних свят.
"Ми вивчимо ситуацію після закінчення року й новорічних свят", - зазначив він.
- Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що Японія закриває кордони для іноземців
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.91
- Актуальне
- Важливе