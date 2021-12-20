Японія заборонить в'їзд для туристів до початку 2022 року

Про це пише The Japan times.



Спочатку Японія заборонила в'зд громадянам дев'яти держав, зокрема ПАР, де зафіксували перше зараження на "Омікрон". Потім стало відомо, що 30 листопада уряд на місяць закрив кордони для іноземців.



Водночас громадяни Японії, які повертаються до країни, зобов'язані пройти карантин у спеціальних закладах.



Прем'єр-міністр країни наголосив, що уряд продовжуватиме обмеження на в'їзд доти, доки не з'явиться більш детальна інформація про штам коронавірусу "Омікрон". Він очікує, що це станеться після новорічних свят.



"Ми вивчимо ситуацію після закінчення року й новорічних свят", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що Японія закриває кордони для іноземців

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