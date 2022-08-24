Японія скасовує обов’язкове тестування на COVID-19 для вакцинованих туристів

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду.

Як йдеться у повідомленні, Японія скасовує вимогу пред’являти негативний тест на COVID-19 для в’їзду в країну мандрівників, оскільки країна стикається з тиском з боку індустрії туризму та бізнесу.

За словами прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, пом’якшення правил щодо тестування на COVID-19 набуде чинності 7 вересня. Як пише Bloomberg, Кісіда наразі перебуває на своїй офіційній резиденції, оскільки сам захворів на коронавірус.

Кісіда зазначив, що рішення щодо збільшення щоденної кількості туристів, які заїжджають у країну, з 20 тис. буде прийнято найближчим часом. Раніше японські ЗМІ повідомляли, що уряд Японії планує дозволити щодобовий в'їзд у країну 50 тис. пасажирам.

"Японія заборонила в'їзд іноземних туристів приблизно на два роки, щоб сповільнити поширення вірусу. Попри те, що уряд скасував деякі обмеження, Японія все ще залишається країною з найбільшими епідемічними обмеженнями. Наразі обмеження є суворішими, ніж у таких країнах, як Австралія, Сінгапур і Велика Британія", - пише Bloomberg.

Також повідомляється, що проблема з візами для туристів все ще залишається актуальною.

"Попри те, що вимоги до тестування пом’якшуються, залишається проблема в’їзних віз. Кордон Японії наразі відкритий лише для тих, хто має японське громадянство, а також має довгострокові та попередньо видані туристичні візи, а під час пандемії скасовано візовий режим для відповідних паспортів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що для запобігання поширенню штаму коронавірусу "Омікрон" Японія залишиться закритою для іноземців принаймні до початку 2022 року.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав позитивний тест на коронавірус, симптоми легкі.

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