Прем'єр Японії Кісіда захворів на COVID-19

Про це повідомляє японське видання Kyodo.

Як йдеться у повідомленні, 65-річний прем'єр-міністр Японії Кісіда отримав позитивний тест на коронавірус.

"Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав позитивний результат на новий коронавірус у неділю, за день до того, як він мав повернутися до своїх обов'язків, але його симптоми легкі", - повідомили в офісі прем'єр-міністра.

За даними офісу, ще з суботи, 20 серпня, Кісіда почав відчувати невелику лихоманку та кашель.

"65-річний чоловік, який зараз відпочиває у своїй офіційній резиденції, швидше за все, з понеділка буде виконувати свої обов’язки дистанційно, перебуваючи в ізоляції, доки його симптоми не зникнуть", - пише Kyodo.

Також повідомляється, що Японія переживає сьому хвилю зараження коронавірусом з рекордними щоденними новими випадками.

30 липня президент США отримав позитивний тест на коронавірус. 6 та 7 серпня він одержав негативні тести. Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.

Перша леді США Джилл Байден захворіла на COVID-19.

Коронавірус мутував: три країни Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу. 6 липня в Італії, Німеччині та Франції кількість інфікованих за добу перевищила показник у 100 тисяч.

Кількість випадків смерті від коронавірусу за останні чотири тижні зросла на 35%, згодом ризик поширення інфекції, ймовірно, лише посилиться.

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