Прем'єр Японії Кісіда захворів на COVID-19
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав позитивний тест на коронавірус, симптоми легкі
Про це повідомляє японське видання Kyodo.
Як йдеться у повідомленні, 65-річний прем'єр-міністр Японії Кісіда отримав позитивний тест на коронавірус.
"Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав позитивний результат на новий коронавірус у неділю, за день до того, як він мав повернутися до своїх обов'язків, але його симптоми легкі", - повідомили в офісі прем'єр-міністра.
За даними офісу, ще з суботи, 20 серпня, Кісіда почав відчувати невелику лихоманку та кашель.
"65-річний чоловік, який зараз відпочиває у своїй офіційній резиденції, швидше за все, з понеділка буде виконувати свої обов’язки дистанційно, перебуваючи в ізоляції, доки його симптоми не зникнуть", - пише Kyodo.
Також повідомляється, що Японія переживає сьому хвилю зараження коронавірусом з рекордними щоденними новими випадками.
- 30 липня президент США отримав позитивний тест на коронавірус. 6 та 7 серпня він одержав негативні тести. Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.
- Перша леді США Джилл Байден захворіла на COVID-19.
- Коронавірус мутував: три країни Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу. 6 липня в Італії, Німеччині та Франції кількість інфікованих за добу перевищила показник у 100 тисяч.
- Кількість випадків смерті від коронавірусу за останні чотири тижні зросла на 35%, згодом ризик поширення інфекції, ймовірно, лише посилиться.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.54
Купівля 39.54Продаж 40.1
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе