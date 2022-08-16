Дружина Джо Байдена захворіла на коронавірус
Перша леді США Джилл Байден захворіла на COVID-19
Про це 16 серпня повідомила її представниця Елізабет Александр, пише Reuters.
За її словами, у дружини президента США Джо Байдена пізно ввечері 15 серпня почали з'являтися симптоми застуди.
Александр зазначила, що Джилл Байден двічі одержала негативний результат експрестесту на COVID-19, але ПЛР-тест виявився позитивним.
У Білому домі повідомили, що 16 серпня у президента Байдена був негативний результат тесту на COVID-19.
- Нагадаємо, Прес-секретар Білого дому повідомила, що Байден 21 липня отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу.
- 29 липня Джо Байден отримав негативний тест на COVID-19.
- 30 липня президент США знову отримав позитивний тест на коронавірус. 6 та 7 серпня він одержав негативні тести. Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.
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