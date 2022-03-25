В Україні з'явився перший NFT-музей
В Україні запустили перший NFT-музей, який допоможе розповісти правду про воєнні злочини РФ
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Запустили перший в Україні NFT-музей війни. Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців. У NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів", - зазначив він.
Проєкт реалізували Мінцифра й українська блокчейн-спільнота. Перейти до віртуального музею можна на сайті.
Твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени. Їх може придбати будь-хто, а кошти з продажу колекції перерахують на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарну дпомогу Україні.
Випуск першої частини колекції складатиметься з творів українських художників, а до наступних випусків увійдуть твори художників зі всього світу, відібрані світовими дизайнерами та митцями, серед яких - Стефан Загмайстер, Девід Карсон, Даніель Ашрам.
"Весь світ має знати про воєнні злочини РФ проти України", - наголосив Михайло Федоров.
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