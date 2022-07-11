Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Законопроєкт пропонує встановити, що порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності в умовах воєнного стану, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей, — карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 51 тис. грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Такі ж дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, — пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

2 липня перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів, що за 8-10 хвилин до прильоту крилатої ракети у селі Сергіївка Одеської області пролунала повітряна тривога, утім опівночі мешканці не вийшли з 9-поверхівки.

1 липня по Одещині окупанти завдали ракетний удар із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 21 людина, ще 37 отримали поранення.

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