В українське посольство в Греції також надійшов закривавлений пакунок
Уранці 12 грудня в українському посольству в Греції виявили закривавлений пакунок. Це вже 33-й випадок погроз в 17 країнах світу
Про це інформує в фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen", - пише Ніколенко.
Повідомляється, що поліція Греції розпочала слідчі дії.
"Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців", - додав Ніколенко.
Загалом вже зафіксовано 33 випадки погроз в 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, ще один - письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.
- 30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.
- Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.
- 30 листопада та 1 грудня три посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з "дуже конкретними погрозами".
- 1 грудня подібне в поштовому пакунку також надіслали до посольства США у Мадриді.
- 2 грудня українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Неаполі, Кракові, Іспанії та Брно надійшли закривавлені конверти з очима тварин.
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