В українських школах продовжується навчання, лише чотири області пішли на канікули
На чотирнадцятий тиждень навчання під час воєнного стану понад дев'ять тисяч шкіл завершили навчальний рік. Чотири області повністю закінчили освітній процес, ще у 17 регіонах учні продовжують навчатися
Про це інформує в телеграмі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Заклади загальної середньої освіти у 17 областях України продовжують освітній процес у дистанційній або змішаній формі, лише частина із них завершила навчання.
Чотири регіони повністю закінчили освітній процес і ще у чотирьох тимчасово окупованих - частково призупинена або завершене навчання.
Понад 79 тисячі тимчасово внутрішньо переміщених учнів долучилися до навчання з інших областей.
"Станом на 9 червня 2022 року понад 9 200 шкіл завершили освітній процес. Понад 2 млн 900 тис. дітей закінчили 2021-2022 навчальний рік", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у 20 областях заклади дошкільної освіти продовжують працювати. Понад 1 400 садочків працюють у звичному режимі, понад 1 400 - мають чергові групи та понад 130 - продовжують роботу у змішаному форматі.
У садочках навчаються понад 5 200 внутрішньо переміщених дітей.
- Наприкінці травня, на дванадцятий тиждень навчання в умовах воєнного стану 2285 закладів загальної середньої освіти завершив навчальний рік, це понад 430 тис. дітей.
- У Львівській громаді більшість шкіл завершать навчальний рік 2021-2022 у середині червня.
- Нагадаємо, директорів шкіл в Івано-Франківську закликали не проводити гучні святкування випускних балів.
- Також повідомляли, що у Тернополі та області через війну цьогоріч скасували урочисту ходу випускників. Буде лише вручення атестатів 9- та 11-класникам у школах.
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