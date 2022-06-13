Про це інформує в телеграмі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Заклади загальної середньої освіти у 17 областях України продовжують освітній процес у дистанційній або змішаній формі, лише частина із них завершила навчання.

Чотири регіони повністю закінчили освітній процес і ще у чотирьох тимчасово окупованих - частково призупинена або завершене навчання.

Понад 79 тисячі тимчасово внутрішньо переміщених учнів долучилися до навчання з інших областей.

"Станом на 9 червня 2022 року понад 9 200 шкіл завершили освітній процес. Понад 2 млн 900 тис. дітей закінчили 2021-2022 навчальний рік", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у 20 областях заклади дошкільної освіти продовжують працювати. Понад 1 400 садочків працюють у звичному режимі, понад 1 400 - мають чергові групи та понад 130 - продовжують роботу у змішаному форматі.

У садочках навчаються понад 5 200 внутрішньо переміщених дітей.

Наприкінці травня, на дванадцятий тиждень навчання в умовах воєнного стану 2285 закладів загальної середньої освіти завершив навчальний рік, це понад 430 тис. дітей.

У Львівській громаді більшість шкіл завершать навчальний рік 2021-2022 у середині червня.

Нагадаємо, директорів шкіл в Івано-Франківську закликали не проводити гучні святкування випускних балів.

Також повідомляли, що у Тернополі та області через війну цьогоріч скасували урочисту ходу випускників. Буде лише вручення атестатів 9- та 11-класникам у школах.