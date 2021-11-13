В українських водійських посвідченнях у грудні з'явиться нова відмітка

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у facebook.

У МВС поінформували, що з 28 грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.

