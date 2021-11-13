В українських водійських посвідченнях у грудні з'явиться нова відмітка
З 28 грудня у водійських правах в Україні з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у facebook.
У МВС поінформували, що з 28 грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".
Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.
- Нагадаємо, 16 лютого 2021 року Рада прирівняла цифрові водійські права в "Дії" до паперових.
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