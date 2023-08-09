В "Українському домі" презентували проєкт про культурну спадщину Криму

Про це повідомляє Суспільне.Культура.

За словами художнього керівника ініціативи, проєкт задуманий для того, щоб нагадати, що тимчасово окупований Крим – це Україна.

"Сьогодні пам'ятати про те, що Крим тимчасово окупований, що частина нашої країни, як Луганська чи Донецька область, окупована — це залишатися людиною. Пам'ятати, що саме з Криму розпочалася новітня сучасна війна — це ознака людини. Тому що пам’ять про це, знання про це і боротьба проти цього — це ознаки людини, яка протестує проти того, щоб ворог приходив на нашу землю і диктував свій порядок денний. Це активна боротьба — зокрема, у цьому випадку, культурологічна, проти того, щоб змінювали нашу ідентичність, свідомість, сенси, цінності, наш власний український політичний контекст", – сказав Сеітаблаєв.

Він наголосив, що в українців і кримських татар – багата спільна історія, а проєкт "Ланцюг" відіграє важливу роль у боротьбі з наративами, які поширює Росія.

"Десятиріччями наш спільний ворог намагається провести свій наратив. Усім відома теза, яка, на жаль, і досі підкріплюється, навіть тут, на території нашої рідної України: мовляв, кримські татари та українці — це одвічні вороги. І наводяться приклади зі спотвореної історії. Її, як ми знаємо, пишуть переможці — тому ми й зобов’язані зараз перемогти та поставити нарешті крапку в цій війні. Вони пишуть про те, що кримські татари та українці завжди ворогували, забуваючи про те, скільки в нас спільних перемог", – резюмував Сеітаблаєв.