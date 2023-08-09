В "Українському домі" презентували проєкт про культурну спадщину Криму
У Національному центрі "Український дім" презентували культурно-мистецький проєкт "Zincir / Ланцюг — ланки пам'яті", художнім керівником якого є Ахтем Сеітаблаєв
Про це повідомляє Суспільне.Культура.
За словами художнього керівника ініціативи, проєкт задуманий для того, щоб нагадати, що тимчасово окупований Крим – це Україна.
"Сьогодні пам'ятати про те, що Крим тимчасово окупований, що частина нашої країни, як Луганська чи Донецька область, окупована — це залишатися людиною. Пам'ятати, що саме з Криму розпочалася новітня сучасна війна — це ознака людини. Тому що пам’ять про це, знання про це і боротьба проти цього — це ознаки людини, яка протестує проти того, щоб ворог приходив на нашу землю і диктував свій порядок денний. Це активна боротьба — зокрема, у цьому випадку, культурологічна, проти того, щоб змінювали нашу ідентичність, свідомість, сенси, цінності, наш власний український політичний контекст", – сказав Сеітаблаєв.
Він наголосив, що в українців і кримських татар – багата спільна історія, а проєкт "Ланцюг" відіграє важливу роль у боротьбі з наративами, які поширює Росія.
"Десятиріччями наш спільний ворог намагається провести свій наратив. Усім відома теза, яка, на жаль, і досі підкріплюється, навіть тут, на території нашої рідної України: мовляв, кримські татари та українці — це одвічні вороги. І наводяться приклади зі спотвореної історії. Її, як ми знаємо, пишуть переможці — тому ми й зобов’язані зараз перемогти та поставити нарешті крапку в цій війні. Вони пишуть про те, що кримські татари та українці завжди ворогували, забуваючи про те, скільки в нас спільних перемог", – резюмував Сеітаблаєв.
- 30 липня видання Express повідомило про те, що у Великій Британії тренується група з 2 тисяч елітних українських військових, що має стати передовою силою та відвоювати Крим до Різдва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе