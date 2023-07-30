Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Британії тренується група українських військових, що планує відвоювати Крим до Різдва, - ЗМІ

У Британії тренується група українських військових, що планує відвоювати Крим до Різдва, - ЗМІ

30 липня, 2023 неділя
20:21
Війна з Росією ЗСУ

У Великій Британії тренується група з 2 тисяч елітних українських військових, що має стати передовою силою та відвоювати Крим до Різдва

Про це пише видання Express, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що спеціалізовані навчання проходять у Дартмурі, у бойовому таборі в Окегемптоні, що закритий для всіх інших військових підрозділів і представників громадськості. Джерела стверджують, що ці військові будуть формувати передові підрозділи, під час контрнаступу на Крим.

Тренують українських воїнів військові Королівської морської піхоти.

Стверджується, що операція включатиме удари з повітря, суші та моря, українські спецназівці використовуватимуть технологію для підриву та паралізації російських військ. В інших місцях підрозділи бронетехніки пробиватимуть оборону ракетами великої дальності, що постачаються з Великої Британії, США та Німеччини.

Читайте також: Крим є ключем до перемоги України

Також зазначається, що одне високопоставлене військове джерело Великої Британії повідомило, що акцент в навчаннях робиться на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українській армії "сформувати простір для бою" перед тим, як завдати удару в серце ворога.

"Ми можемо навчити ЗСУ нашій тактиці та показати, як користуватися технікою, але успіх буде залежати від власної здатності українців швидко адаптуватися та долати виклики", - каже джерело.

  • Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 30 липня українські сили нібито здійснили атаку по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, використавши 25 БПЛА.
Крим
Велика Британiя
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Суми, російський обстріл, вибух, ракетний удар
30 липня, 2023 неділя
У Сумах зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару по закладу освіти
28 липня, 2023 п'ятниця
Вагнерівці можуть оголосити про захоплення Білоруської АЕС, щоб погрожувати Литві, - військовий експерт Грабський
Володимир Огризко
28 липня, 2023 п'ятниця
Огризко про погрози Росії заблокувати Чорне море: Мене дивує дуже пасивна позиція наших натівських партнерів
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 41.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
30 липня
21:07
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині: є загиблий і поранені
21:02
Афганістан
"Моральне розбещення": в афганській провінції місцева влада спалила конфісковані музичні інструменти
21:00
Інтерв’ю
Джон Болтон
Джон Болтон: Путін хоче відновити Російську імперію
20:50
Протести у Пакистані
У Пакистані стався вибух під час мітингу: щонайменше 40 загиблих і 200 поранених
20:30
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
У США зменшилась оборонна база, але ресурси для допомоги Україні є, - посол Болтон
20:25
На фото Володимир Зеленський під час до учасників Копенгагенського демократичного саміту
Україна почне переговори зі США щодо гарантій безпеки вже наступного тижня, - Єрмак
20:11
Ракетний удар РФ по Дніпру
У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ракетний обстріл РФ
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Наші "скелети у шафі"
19:50
Ексклюзив
Джон Болтон
Не дати Грузії швидко вступити до НАТО було помилкою, - посол Болтон
19:40
Інтерв’ю
Збройні Сили України
Фронт потрібно підтримувати краще, бо війна може тривати ще 2-3 роки, - полковник Грант
19:37
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
19:36
окупанти
Морг Сватова на Луганщині переповнений тілами окупантів, у місті відчутний трупний запах, — Генштаб
19:00
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
Громада київського передмістя Ворзель з другої спроби перейшла до ПЦУ
18:16
Володимир Зеленський
Треба готуватися до того, що взимку росіяни битимуть по енергетиці, - Зеленський
18:12
грузія
Російський лайнер повторно прямує до Батумі: на борту співаки-пропагандисти під санкціями, грузини готуються
18:11
Інтерв’ю
путін пригожин
В Росії запанувало двовладдя, яке перетвориться на багатовладний хаос, - Піонтковський
18:09
OPINION
Юлія Орлова
"Вторгнення": книжка про незламний український суперорганізм
17:30
мадяр військовий
РФ отримала технологію, яка може глушити "старлінки" на передовій, - командир Мадяр
17:22
Естонія
В Естонії чоловік закидав яйцями посольство РФ. Його затримала поліція
17:19
пенсіонери
Пенсії у серпні: хто отримає надбавки та доплати
17:17
Оновлено
папа Франциск
Президент відреагував на заклик Папи Римського до Росії щодо "зернової угоди"
17:08
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
З прапорами Росії та "Слава Путіну": в Нігерії прибічники хунти напали на посольство Франції
17:02
Ексклюзив
Оленівка - наша Катинь
Останній рік відчуваємо себе максимально покинутими, - дружина загиблого в Оленівці
16:49
США китай санкції
Китай розгорне "підслуховуючі пристрої" в Північному Льодовитому океані для відстеження підводних човнів США, - ЗМІ
16:46
Володимир Зеленський
Зеленський в Івано-Франківську: президент відвідав реабілітаційний центр і провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад
16:37
Вийшов трейлер 10 частини горор-фільму "Пила"
16:28
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
Після завершення воєнного стану треба провести ревізію всіх рішень щодо оборони перед вторгненням РФ, - нардеп Ар'єв
16:01
OPINION
Петро Олещук
Чому Росія програє суди в ЄСПЛ?
15:50
фехтування
Збірна України з Харлан фінішувала четвертою на ЧС-2023 з фехтування
15:42
монумент "Батьківщина-Мати"
На монументі "Батьківщина-мати" почали демонтаж герба СРСР
15:21
Штучний інтелект, ШІ
У Google представили нову модель штучного інтелекту
15:02
Ексклюзив
Майдан Незалежності
Понад 30% українців підтримують завершення війни зараз і на будь-яких умовах, - аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Шаповалов
15:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 липня: ціни на долар, євро, злотий
14:48
міський голова Енергодару Дмитро Орлов
Запорізьку АЕС та Енергодар до нападу росіян не готували, - мер Орлов
14:18
росгвардія
Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів у Білорусі та РФ
14:13
Огляд
У москві пролунали вибухи
Серія "бавовни" в РФ та на тимчасово окупованих територіях: де вибухало у ворога впродовж тижня
14:02
OPINION
Віктор Каспрук
Крим є ключем до перемоги України
13:47
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: загинула українка
13:38
Оновлено
У центрі Москви знову гучно
Атака дронів по центру Москви: у будівлі розташовуються офіси російських міністерств
13:37
обстріл Вовчанська
Уранці росіяни вдарили по Вовчанську на Харківщині: поранено літнього чоловіка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV