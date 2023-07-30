Про це пише видання Express, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що спеціалізовані навчання проходять у Дартмурі, у бойовому таборі в Окегемптоні, що закритий для всіх інших військових підрозділів і представників громадськості. Джерела стверджують, що ці військові будуть формувати передові підрозділи, під час контрнаступу на Крим.

Тренують українських воїнів військові Королівської морської піхоти.

Стверджується, що операція включатиме удари з повітря, суші та моря, українські спецназівці використовуватимуть технологію для підриву та паралізації російських військ. В інших місцях підрозділи бронетехніки пробиватимуть оборону ракетами великої дальності, що постачаються з Великої Британії, США та Німеччини.

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Також зазначається, що одне високопоставлене військове джерело Великої Британії повідомило, що акцент в навчаннях робиться на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українській армії "сформувати простір для бою" перед тим, як завдати удару в серце ворога.

"Ми можемо навчити ЗСУ нашій тактиці та показати, як користуватися технікою, але успіх буде залежати від власної здатності українців швидко адаптуватися та долати виклики", - каже джерело.