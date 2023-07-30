У Британії тренується група українських військових, що планує відвоювати Крим до Різдва, - ЗМІ
У Великій Британії тренується група з 2 тисяч елітних українських військових, що має стати передовою силою та відвоювати Крим до Різдва
Про це пише видання Express, посилаючись на власні джерела.
Зазначається, що спеціалізовані навчання проходять у Дартмурі, у бойовому таборі в Окегемптоні, що закритий для всіх інших військових підрозділів і представників громадськості. Джерела стверджують, що ці військові будуть формувати передові підрозділи, під час контрнаступу на Крим.
Тренують українських воїнів військові Королівської морської піхоти.
Стверджується, що операція включатиме удари з повітря, суші та моря, українські спецназівці використовуватимуть технологію для підриву та паралізації російських військ. В інших місцях підрозділи бронетехніки пробиватимуть оборону ракетами великої дальності, що постачаються з Великої Британії, США та Німеччини.
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Також зазначається, що одне високопоставлене військове джерело Великої Британії повідомило, що акцент в навчаннях робиться на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українській армії "сформувати простір для бою" перед тим, як завдати удару в серце ворога.
"Ми можемо навчити ЗСУ нашій тактиці та показати, як користуватися технікою, але успіх буде залежати від власної здатності українців швидко адаптуватися та долати виклики", - каже джерело.
- Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 30 липня українські сили нібито здійснили атаку по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, використавши 25 БПЛА.
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