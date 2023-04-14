"В українському Севастополі": шахіст Каспаров відповів, де хоче зустріти наступний день народження
Культовий шахіст Гаррі Каспаров, якому 13 квітня виповнилось 60 років, поділився, що хотів би зустріти наступний день народження в українському Севастополі
Про це Каспаров написав у твіттері.
"Наступний день народження в українському Севастополі", - написав 13-й чемпіон світу з шахів.
Гаррі Каспаров є активним противником путінського режиму та війни в Україні. Зараз проживає в Хорватії, громадянином якої є з 2014-го року.
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