"В українському Севастополі": шахіст Каспаров відповів, де хоче зустріти наступний день народження

Про це Каспаров написав у твіттері.

"Наступний день народження в українському Севастополі", - написав 13-й чемпіон світу з шахів.

Гаррі Каспаров є активним противником путінського режиму та війни в Україні. Зараз проживає в Хорватії, громадянином якої є з 2014-го року.