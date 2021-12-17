В Україну 18-19 грудня прийдуть волога, хмарна погода та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Синоптик попередила українців про опади та штормовий вітер 18-19 грудня й розповіла, коли чекати похолодання
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Протягом 18 грудня в Україні буде волога та хмарна погода, а 19 грудня слід очікувати штормового вітру.
Також на вихідних будуть опади - мокрий сніг і дощ. Температура повітря суттєво не зміниться.
У Києві 18 та 19 грудня Наталка Діденко прогнозує вогку погоду, періодичний мокрий сніг, можливо, з дощем або мрякою. Крім того, вона попередила про сильний штормовий вітер 19 грудня.
Протягом 18 грудня температура повітря вночі становитиме -1...+1°C, удень - близько 0°C. У неділю потеплішає до +3°C.
Синоптик наголосила, що від 21 грудня Україну прийдуть сильні морози та похолодання.
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