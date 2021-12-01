В Україну 2 грудня прийде потепління з опадами, - синоптик Наталка Діденко
У четвер, 2 грудня, в Україні очікується потепління, невеликі опади і різкий вітер
Про це повідомляє синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
Вдень 2 грудня температура в Україні зросте до +4...+9°C, на Півдні - до +7...+13°C. На Сумщині, Полтавщині та Харківщині буде холодніше: +2...+5°C.
Пориви південно-західного вітру сягатимуть 7-14 м/с, а місцями зростатимуть до 15-20 м/с.
На заході та півночі України через потепління мокрий сніг переходитиме в дощ. У решті регіонів України сильних опадів не очікується.
У Києві температура вночі впаде до -3°C, а вдень стовпчик термометра підніметься до +7°C. Також у столиці буде рвучкий вітер і подекуди невеликі опади.
Надалі температура повітря в Україні знижуватиметься і 6-7 грудня Наталка Діденко прогнозує сильний вітер, дощ і сніг.
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