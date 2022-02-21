В Україну 21 січня прийдуть мокрий сніг, дощ і поривчастий вітер
21 січня в Україні будуть вітряна, хмарна погода, мокрий сніг і дощ
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж 21 лютого українцям слід чекати мінливої хмарності. У Карпатах випаде мокрий сніг, у західних областях ітиме дощ, а на решті території країни погода буде сухою. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на Заході України пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря у країні коливатиметься в межах +6...+11°C, а в Карпатах становитиме 0...-5°C.
У Києві та Київській області суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. У Києві температура повітря становитиме +7...+9°C, на Київщині - +6...+11°C.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.61
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.56
- Актуальне
- Важливе