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В Україну 21 січня прийдуть мокрий сніг, дощ і поривчастий вітер

21 лютого, 2022 понедiлок
08:43
Суспільство сніг_зима

21 січня в Україні будуть вітряна, хмарна погода, мокрий сніг і дощ

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Упродовж 21 лютого українцям слід чекати мінливої хмарності. У Карпатах випаде мокрий сніг, у західних областях ітиме дощ, а на решті території країни погода буде сухою. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на Заході України пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря у країні коливатиметься в межах +6...+11°C, а в Карпатах становитиме 0...-5°C.

У Києві та Київській області суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. У Києві температура повітря становитиме +7...+9°C, на Київщині - +6...+11°C.
 

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