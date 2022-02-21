В Україну 21 січня прийдуть мокрий сніг, дощ і поривчастий вітер

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Упродовж 21 лютого українцям слід чекати мінливої хмарності. У Карпатах випаде мокрий сніг, у західних областях ітиме дощ, а на решті території країни погода буде сухою. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на Заході України пориви сягатимуть 15-20 м/с.



Температура повітря у країні коливатиметься в межах +6...+11°C, а в Карпатах становитиме 0...-5°C.



У Києві та Київській області суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. У Києві температура повітря становитиме +7...+9°C, на Київщині - +6...+11°C.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb