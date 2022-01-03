В Україну 4 січня прийдуть тепла погода, поривчастий вітер і опади, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



Упродовж 4 січня температура повітря в Україні коливатиметься в межах +2...+6°C.



На Заході та Півдні країни вона сягатиме +4...+8°C, а в Криму - +11°C.



У північних областях і Криму варто очікувати -2...+2°C.



Вітер переважно південно-західного напрямку, рвучкий, часом із штормовими поривами до 15-20 м/с.



У ніч на 4 січня слід очкувати дощу з мокрим снігом.



Удень дощ ітиме на Заході країни (у Карпатах - із мокрим снігом), також невеликі опади будуть подекуди в північних регіонах.



Однак синоптик попереджає, що пізно ввечері 4 та 5 січня дощі накриють західні, північні та центральні області України.



У Києві 4 січня буде волога погода, але істотні опади можливі ввечері. Переважно йтиме дощ. Вітер південно-західний, поривчастий, іноді до сильного.



Температура повітря в ніч на 4 січня становитиме +1...+3°C, удень підніметься до +4...+6°C.



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