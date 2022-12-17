В Україну доставили першу партію обладнання від міненерго США
В Україну прибула перша партія обладнання для ТЕЦ і ТЕС від міністерства енергетики США
Про це у facebook повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.
"В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за словами Кубракова, американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення уже надано понад $145 млн виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж. Пріоритет незмінний – генератори, трансформатори та інше обладнання для відновлення критичної інфраструктури.
Найближчим часом також очікується постачання енергетичного обладнання в межах співпраці з USAID. По цій лінії уже доставили в Україну обладнання на близько $25 млн грн.
- 16 грудня пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк оголосила про надходження першого американського вантажу аварійно-ремонтного обладнання. Також вона оголосила про надходження першої партії з обладнанням для української інфраструктури.
- 16 грудня США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе