В Україну доставили понад 40 тис. флаконів COVID-ліків "Ремдесивір"

Про це повідомляє МОЗ.



"43 711 флаконів "Ремдесивіру" (100 мг), придбаних ДП "Медичні закупівлі України", доставлено в країну", - ідеться в заяві.



Ліки використовують у разі стаціонарного лікування пацієнтів із коронавірусом, які належать до груп ризику.



""Ремдесивір" уже показав свою користь у лікуванні важких станів під час COVID-19. Хоч перебіг хвороби, викликаної штамом “Омікрон”, є не таким складним, як було раніше, цей препарат все одно є дуже потрібним. Ще наприкінці минулого року на доручення МОЗ було закуплено більше 60 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір". З яких 20 тисяч, ще у січні було розвезено в регіони"", - розповів заступник очільника МОЗ Олександр Комаріда.



"Ремдесивір" закуповують державним коштом. Вартість одного флакона становить 300 грн. На 43 711 флаконів витратили 13 113 300 грн.



Закуплену партію найближчими тижнями розподілять між медичними закладами, відповідно до потреб кожного регіону.



Крім України, ці ліки закуповують США, ЄС Велика Британія, Ізраїль, Японія, Сінгапур, ОАЕ й Таїланд.

Нагадаємо, в аптеках Хмельницького виявили ліки від COVID-19 під виглядом "Молнупіравіру", однак МОЗ каже, що не давало дозвіл продавати у вільному доступі.

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