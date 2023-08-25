В Україну доставили тисячі 122-мм пострілів для гаубиць Д-30 та САУ "Гвоздика", - Українська Бронетехніка
В Україну прибули перші тисячі осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом: їх виробляють у партнерстві з боєприпасним холдингом Східної Європи
Про це інформує пресслужба ТОВ "Українська Бронетехніка".
У компанії зазначили, що 122-мм артилерійські постріли необхідні для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика".
"Осколково-фугасні снаряди 122-мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу", - йдеться у повідомленні.
В "Українській Бронетехніці" додали, що вони відновили коопераційні зв'язки та об'єднали виробників компонентів з декількох країн Європи, щоб продовжити постачати військовим "тисячі таких пострілів".
- 22 серпня стало відомо, що ТОВ "Українська Бронетехніка" співпрацює з двома країнами-членами НАТО. Компанія нарощує обсяги поставок мінометних пострілів калібру 120 мм для української армії.
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