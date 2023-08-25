В Україну доставили тисячі 122-мм пострілів для гаубиць Д-30 та САУ "Гвоздика", - Українська Бронетехніка

Про це інформує пресслужба ТОВ "Українська Бронетехніка".

У компанії зазначили, що 122-мм артилерійські постріли необхідні для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика".

"Осколково-фугасні снаряди 122-мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу", - йдеться у повідомленні.

В "Українській Бронетехніці" додали, що вони відновили коопераційні зв'язки та об'єднали виробників компонентів з декількох країн Європи, щоб продовжити постачати військовим "тисячі таких пострілів".