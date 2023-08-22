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Війна з Росією: хроніка
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"Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мінометних пострілів з двома країнами НАТО

22 серпня, 2023 вiвторок
18:12
Війна з Росією На фото: боєприпаси

ТОВ "Українська Бронетехніка" співпрацює з двома країнами-членами Альянсу та нарощує обсяги поставок мінометних пострілів калібру 120 мм для української армії

Про це інформує Українська Бронетехніка.

"120-мм міномет на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. 120-мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати перемогу", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що Сили оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.

На фото: боєприпасиНа фото: боєприпаси

Фото: Українська Бронетехніка

Мінометні постріли виробляються з використанням новітніх технологій та відповідно до стандартів НАТО.

"Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги постачання цих боєприпасів", - додають у пресслужбі.

  • 26 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд цього року виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій у безпілотники українського виробництва.
  • Український оборонно-промисловий комплекс із січня по липень 2023 року виготовив вдесятеро більше боєприпасів, ніж за 2022 рік, утім для забезпечення армії цього наразі недостатньо, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
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