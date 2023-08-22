"Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мінометних пострілів з двома країнами НАТО
ТОВ "Українська Бронетехніка" співпрацює з двома країнами-членами Альянсу та нарощує обсяги поставок мінометних пострілів калібру 120 мм для української армії
Про це інформує Українська Бронетехніка.
"120-мм міномет на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. 120-мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати перемогу", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що Сили оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.
Фото: Українська Бронетехніка
Мінометні постріли виробляються з використанням новітніх технологій та відповідно до стандартів НАТО.
"Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги постачання цих боєприпасів", - додають у пресслужбі.
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- Український оборонно-промисловий комплекс із січня по липень 2023 року виготовив вдесятеро більше боєприпасів, ніж за 2022 рік, утім для забезпечення армії цього наразі недостатньо, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
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