"Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мінометних пострілів з двома країнами НАТО

Про це інформує Українська Бронетехніка.

"120-мм міномет на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. 120-мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати перемогу", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що Сили оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.

Фото: Українська Бронетехніка

Мінометні постріли виробляються з використанням новітніх технологій та відповідно до стандартів НАТО.

"Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги постачання цих боєприпасів", - додають у пресслужбі.