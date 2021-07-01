В Україну не пустили 5 росіян, які незаконно відвідували окупований Крим
Військовослужбовці Херсонського прикордонного загону зупинили п’ятьох громадян Росії, які незаконно відвідували територію окупованого Криму, та заборонили їм в’їзд до України
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
У одному з Миколаївських морських портів, під час оформлення іноземного судна прикордонники виявили п’ятьох громадян РФ. Росіяни незаконно відвідували окупований Крим.
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За порушення порядку в’їзду/виїзду прикордонники відмовили іноземцям у пропуску та заборонили їм в’їзд на територію України на три роки.
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