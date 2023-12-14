В Україну прийде новий антициклон, опадів поменшає: погода від Наталки Діденко на 15 грудня
У п'ятницю, 15 грудня, у більшість областей України прийде новий антициклон Fiona. Опадів не передбачається, а температура триматиметься у межах -2...+7 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У більшості областей України опадів не передбачається, лише на півдні та сході затримаються мокрий сніг та дощ. Зазначається, що погода залишатиметься переважно хмарною.
Температура повітря протягом дня коливатиметься від -2 °C до +3 °C, на півдні очікується +2...+7 °C.
Фото: Наталка Діденко
У Києві буде слизько та мокро
У Києві 15 грудня опадів не передбачається. Уночі та вдень від -2 °C до +2 °C. На дорогах буде слизько та мокро.
- 14 грудня на території України очікується складна погода - дощ, мокрий сніг, ожеледиця, рвучкий вітер та подекуди температура до +15 °C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.02Продаж 41
- Актуальне
- Важливе