В Україну прийде новий антициклон, опадів поменшає: погода від Наталки Діденко на 15 грудня

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У більшості областей України опадів не передбачається, лише на півдні та сході затримаються мокрий сніг та дощ. Зазначається, що погода залишатиметься переважно хмарною.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від -2 °C до +3 °C, на півдні очікується +2...+7 °C.

Фото: Наталка Діденко

У Києві буде слизько та мокро

У Києві 15 грудня опадів не передбачається. Уночі та вдень від -2 °C до +2 °C. На дорогах буде слизько та мокро.