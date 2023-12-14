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В Україну прийде новий антициклон, опадів поменшає: погода від Наталки Діденко на 15 грудня

14 грудня, 2023 четвер
13:20
Суспільство

У п'ятницю, 15 грудня, у більшість областей України прийде новий антициклон Fiona. Опадів не передбачається, а температура триматиметься у межах -2...+7 °C

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У більшості областей України опадів не передбачається, лише на півдні та сході затримаються мокрий сніг та дощ. Зазначається, що погода залишатиметься переважно хмарною.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від -2 °C до +3 °C, на півдні очікується +2...+7 °C.

Погода

Фото: Наталка Діденко

У Києві буде слизько та мокро

У Києві 15 грудня опадів не передбачається. Уночі та вдень від -2 °C до +2 °C. На дорогах буде слизько та мокро.

  • 14 грудня на території України очікується складна погода - дощ, мокрий сніг, ожеледиця, рвучкий вітер та подекуди температура до +15 °C
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