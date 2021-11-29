В Україну прийде похолодання й сильний вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



Протягом дня 30 листопада в Україні очікується -2...+4°C. Тепліше буде на півдні: +4...+9°C, у Криму - до +10°C.



У західних, північних і східних областях можливі дощ і мокрий сніг.



"Сьогоднішній фронт завтра залишить нашу територію, тому суттєвих опадів не буде. Хіба що вночі та вранці його залишки зумовлять дощ та мокрий сніг на Заході, Півночі й у східних областях. Західний вітер буде рвучким, практично завжди, коли заходить холодне повітря, що додатково охолоджуватиме довкілля", - зазначила пані Діденко.



У Києві кінець листопада буде вітряним та холодним, температура вдень не перевищуватиме +2...+3°C. Сильних опадів не очікується.



Короткочасне потепління синоптик прогнозує у четвер і у п'ятницю, але після цього температура знову знизиться.

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