В Україну прийде сильний вітер і потепління, - синоптик Наталка Діденко
У четвер, 25 листопада, в Україні очікується сильний вітер, потепління і суха погода
Про це повідомила у Telegram синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
Сильний вітер південно-західного та південного напрямків найбільш ймовірний у північних, західних і центральних областях України.
Температура повітря почне зростати. Вдень очікується +3°C...+7°C, на сході та північному сході прогнозують +1°C...+4°C. Опадів не передбачається.
Вночі слід очікувати морозів, особливо у східних областях: -3...-8°C. На решті території України температура буде близько 0°C.
У Києві опадів не передбачається, проте посилиться південний вітер. Температура повітря вночі буде від -1°C до +1°C, а вдень підвищиться до +5°C.
Надалі синоптик прогнозує потепління, але з опадами: найбільше їх очікується в ніч і ранок суботи, 27 листопада.
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