В Україну прийде сильний вітер і потепління, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила у Telegram синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.



Сильний вітер південно-західного та південного напрямків найбільш ймовірний у північних, західних і центральних областях України.



Температура повітря почне зростати. Вдень очікується +3°C...+7°C, на сході та північному сході прогнозують +1°C...+4°C. Опадів не передбачається.



Вночі слід очікувати морозів, особливо у східних областях: -3...-8°C. На решті території України температура буде близько 0°C.



У Києві опадів не передбачається, проте посилиться південний вітер. Температура повітря вночі буде від -1°C до +1°C, а вдень підвищиться до +5°C.



Надалі синоптик прогнозує потепління, але з опадами: найбільше їх очікується в ніч і ранок суботи, 27 листопада.

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