В Україну прийдуть потепління, сніг і ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко
26 січня українцям слід чекати сніг, морози і потепління
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Вона попередила, що в Україні сніжитиме до кінця тижня.
На Заході України 26 січня потеплішає, сніг переходитиме в мокрий і налипатиме.
Удень і вночі температура повітря коливатиметься в межах -3...+3°C. На решті території країни йтиме сніг, а також утримуватиметься ожеледиця.
У східних областях буде найхолодніше, опади малоймовірні. Нічна температура повітря становитиме -6...-11°C, удень підніметься до -3..-7°C.
На Півночі, Півдні й у Центрі України синоптик прогнозує сніг. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...-9°C, а вдень -2...-4°C.
У Києві в ніч на 26 січня сніг посилиться, а вдень послабне. Нічна температура повітря сягатиме -7°C, а вдень зросте до -2°C.
Наталка Діденко зазначає, що до кінця тижня в Україні відступить мороз і буде відлига, однак потім знову прийде похолодання.
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