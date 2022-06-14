В Україну відновлюють доставку з Aliexpress
З 15 червня Укрпошта та "Нова пошта" відновлюють поставки в Україну з китайської платформи Aliexpress
Про це повідомили на сторінках "Нової пошти" та Укрпошти.
"Ліхтарики, термобілизна, туристичний посуд та й усе, що зараз складно купити в Україні, можна замовляти з Китаю на одному з найбільших азійських маркетплейсів.
Отримати своє замовлення ви зможете у 14 областях України: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях у всіх працюючих відділеннях", – йдеться в повідомленні Укрпошти.
"Ми провели десятки зустрічей з партнером, щоб запевнити його, що ми працюємо у звичному графіку і вже відновили свою довоєнну швидкість. Тож тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress одразу із сайту у зручне відділення або поштомат", – цитує сайт "Нової пошти" свого керівника Юрія Беневитського.
Компанія повідомила, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну клієнти Нової пошти замовляли близько 2,6 тонн товарів із AliExpress.
- Нагадаємо, 5 травня AliExpress припинив приймати для оплати замовлень картки російських банків, що потрапили під санкції.
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