В Україну відновлюють доставку з Aliexpress

Про це повідомили на сторінках "Нової пошти" та Укрпошти.

"Ліхтарики, термобілизна, туристичний посуд та й усе, що зараз складно купити в Україні, можна замовляти з Китаю на одному з найбільших азійських маркетплейсів.

Отримати своє замовлення ви зможете у 14 областях України: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях у всіх працюючих відділеннях", – йдеться в повідомленні Укрпошти.

"Ми провели десятки зустрічей з партнером, щоб запевнити його, що ми працюємо у звичному графіку і вже відновили свою довоєнну швидкість. Тож тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress одразу із сайту у зручне відділення або поштомат", – цитує сайт "Нової пошти" свого керівника Юрія Беневитського.

Компанія повідомила, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну клієнти Нової пошти замовляли близько 2,6 тонн товарів із AliExpress.