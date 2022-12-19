В Україну йде невелике потепління 20 грудня, - синоптик Наталка Діденко
Завтра, 20 грудня, в Україні очікують невелике потепління, місцями можливі опади - мокрий сніг, який поступово переходитиме у дощ
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 20 грудня, Атлантика посуне холодний антициклон на схід.
Якщо вночі ще температура повітря очікується низькою, -5 -12 градусів, на Луганщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині, то вже завтра вдень стрімко потепліє.
Протягом вівторка - до відлиги, невеликих "плюсів". Підтаватиме сніг та лід.
Північний вітер перейде на південно-західний, у західних, північних та центральних областях можуть бути сильні пориви.
Опади очікуються на Півночі, Заході та Вінниччині - мокрий сніг поступово переходитиме у дощ.
На решті території України - без істотних опадів.
У Києві завтра - збільшення хмарності, мокрий сніг з переходом у дощ, поривчастий вітер.
Найближчої ночі буде морозно, до -7 -11 градусів, завтра вдень потепліє до відлиги.
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