В Україну йде потепління з дощами та штормовим вітром, - синоптик Наталка Діденко
Українців 24 вересня очікує невеличке потепління, проте йтимуть дощі та віятиме штормовий вітер
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"Синоптична п'ятниця буде в Україні й цікавою, і складною одночасно. По-перше, нарешті почне теплішати", - зазначила вона.
Температура повітря завтра вдень у більшості областей України становитиме +10°C…+16°C, на Півдні до +15°C…+18°C.
Лише затримаються ще нижчі градуси на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, частково Київщині, Черкащині, Кропивницькому з районами: +8°C…+13°C.
"Проте цю обнадійливу репутацію вересня підмочать дощі та спробує поламати сильний північно-західний вітер", - зауважила пані Діденко.
Атмосферний фронт північного циклону принесе дощі, часом помірні, навіть і до сильних.
Дощі йтимуть разом із фронтом - спочатку Північ, Захід, Центр.
Потім, у другій половині дня та ввечері - Центр, Південь, Схід.
У п'ятницю посилиться вітер північно-західного напрямку, можливі штормові пориви.
У Києві 24 вересня очікується дощова вітряна погода. Особливо некомфортною може бути негода завтра вранці - поєднання інтенсивного дощу та сильного, до штормового, вітру.
Трохи почне підвищуватися температура повітря - після, як зачарованих, +7°C…+9°C, нарешті стовпчики термометрів зрушать до +11°C…+13°C.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.76
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе