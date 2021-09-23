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В Україну йде потепління з дощами та штормовим вітром, - синоптик Наталка Діденко

23 вересня, 2021 четвер
16:03
Суспільство Наталка Діденко

Українців 24 вересня очікує невеличке потепління, проте йтимуть дощі та віятиме штормовий вітер

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"Синоптична п'ятниця буде в Україні й цікавою, і складною одночасно. По-перше, нарешті почне теплішати", - зазначила вона.

Температура повітря завтра вдень у більшості областей України становитиме +10°C…+16°C, на Півдні до +15°C…+18°C.

Лише затримаються ще нижчі градуси на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, частково Київщині, Черкащині, Кропивницькому з районами: +8°C…+13°C.

"Проте цю обнадійливу репутацію вересня підмочать дощі та спробує поламати сильний північно-західний вітер", - зауважила пані Діденко.

Атмосферний фронт північного циклону принесе дощі, часом  помірні, навіть і до сильних.

Дощі йтимуть разом із фронтом - спочатку Північ, Захід, Центр.

Потім, у другій половині дня та ввечері - Центр, Південь, Схід.

У п'ятницю посилиться вітер північно-західного напрямку, можливі штормові пориви.

У Києві 24 вересня очікується дощова вітряна погода. Особливо некомфортною може бути негода завтра вранці - поєднання інтенсивного дощу та сильного, до штормового, вітру.

Трохи почне підвищуватися температура повітря - після, як зачарованих, +7°C…+9°C, нарешті стовпчики термометрів зрушать до +11°C…+13°C.

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