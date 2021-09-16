В Україну йдуть дощі й похолодання, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

На значній території України ще переважатиме тепла погода, десь +17°C…+22°C.

На Півночі, на півнчіному сході буде вже прохолодніше, вдень десь +11°C…+17°C.

Дощі завтра підійдуть до західної частини України. Вони охоплять практично всі західні області, трохи доберуться до Вінничини, до Житомирщини і також до півночі Одещини.

На решті території втримається суха погода.

У неділю-понеділок побільшає дощів. Також похолодає.

У Києві завтра ще буде тепло, десь +19°C. Суттєвих опадів не передбачається.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb