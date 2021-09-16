В Україну йдуть дощі й похолодання, - синоптик Наталка Діденко
Українцям 17 вересня слід очікувати похолодання й дощі, яких побільшає ще й на вихідних
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
На значній території України ще переважатиме тепла погода, десь +17°C…+22°C.
На Півночі, на півнчіному сході буде вже прохолодніше, вдень десь +11°C…+17°C.
Дощі завтра підійдуть до західної частини України. Вони охоплять практично всі західні області, трохи доберуться до Вінничини, до Житомирщини і також до півночі Одещини.
На решті території втримається суха погода.
У неділю-понеділок побільшає дощів. Також похолодає.
У Києві завтра ще буде тепло, десь +19°C. Суттєвих опадів не передбачається.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе