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В Україну йдуть дощі й похолодання, - синоптик Наталка Діденко

16 вересня, 2021 четвер
17:27
Суспільство Наталка Діденко

Українцям 17 вересня слід очікувати похолодання й дощі, яких побільшає ще й на вихідних

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

На значній території України ще переважатиме тепла погода, десь +17°C…+22°C.

На Півночі, на півнчіному сході буде вже прохолодніше, вдень десь +11°C…+17°C.

Дощі завтра підійдуть до західної частини України. Вони охоплять практично всі західні області, трохи доберуться до Вінничини, до Житомирщини і також до півночі Одещини.

На решті території втримається суха погода.

У неділю-понеділок побільшає дощів. Також похолодає.

У Києві завтра ще буде тепло, десь +19°C. Суттєвих опадів не передбачається.

 

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