В Україну йдуть грози та град: оголошено штормове попередження
У ДСНС попередили, що в Україні 30-31 серпня очікуються сильні дощі, грози, град та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.У північних, центральних та південних областях до кінця доби 30 серпня та вночі 31 серпня грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
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