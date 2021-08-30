В Україну йдуть грози та град: оголошено штормове попередження

Про це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.У північних, центральних та південних областях до кінця доби 30 серпня та вночі 31 серпня грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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