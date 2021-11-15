В Україну йдуть морози до -11°C, - синоптик Наталка Діденко
В Україну з 16 листопада прийде похолодання. Очікуються морози та суха погода
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"В Україну заходить похолодання", - зауваажила синоптик.
Температура повітря у нічні години опускатиметься до -2°C…-8°C, на Сході впродовж тижня місцями до -8°C…-11°C.
Вдень максимально лише 0°C…+5°C.
Трохи вищою очікується температура повітря в західних областях, вночі близько нуля, вдень +4°C…+10°C, на Закарпатті +7°C…+11°C.
Антициклон поки що втримує суху погоду - 16 листопада опади малоймовірні.
У Києві у вівторок очікується холодна суха погода. Найближчої ночі похолодає до -5°C, завтра вдень буде не вище +2°C…+3°C.
Опади підсунуться до нашої території у четвер, 18 листопада, а впродовж 19 і 20 листопада в Україні очікується нестійка погода із дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром.
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