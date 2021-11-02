В Україну йдуть поривчастий вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко
Українцям 3 листопада слід очікувати прохолодну погоду, дощі та поривчастий вітер
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Дощі в Україні будуть 3 листопада, періодичні, а в другій половині дня - зсунуться на Лівобережжя, відповідно, західна частина, Північ, значна частина Центру та південний захід звільняться від опадів і атмосферний тиск там підросте.
Вітер завтра очікується поривчастим.
Температура повітря максимально передбачається +9°C…+13°C, на Півдні +12°C…+16°C.
У Києві 3 листопада буде вогко, після обіду опади припинятимуться. Градуси очікуються комфортними, до +12°C, але очікується вітер.
У четвер в Україні потепліє, дощі відійдуть.
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