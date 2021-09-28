В Україну йдуть сонце і прохолода, - синоптик Наталка Діденко про погоду 29 вересня
У середу, 29 вересня, до України прийде антициклон з прохолодною погодою
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"Розподіл температури повітря у Європі показує класичну схему розподілу градусів: холодно на півночі, тепло на півдні", - зазначила вона.
В Україні 29 вересня найтеплішою очікується погода на Півдні та Заході, максимально протягом дня +14°C…+19°C.
А найхолодніше буде на Півночі та на північному сході, +10°C…+14°C.
У Центрі та на Сході +12°C…+17°C.
Найтеплішими обіцяють бути Одеська, Чернівецька, Закарпатська області та Крим.
А найхолоднішими - Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Харківська, Луганська.
Ночі в Україні залишаються холодними - адже антициклон з північних районів, десь в межах +3°C…+9°C.
Вітер очікується південно-східний та східний, помірний чи невеликий.
Дощі завтра Україні не загрожують, хіба лише в Криму трохи зволожить повітря кілька крапель.
У Києві середа передбачається без дощу, з нічними +4°C…+7°C та денними +10°C…+13°C.
Такою погода залишиться до кінця тижня, включно з вихідними - сухою та свіжою.
Вночі, при проясненнях, є ймовірність заморозків, вдень більшатиме сонця.
"Вересень вже викликає таксі на вокзал", - додала пані Діденко.
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