В Україну йдуть сонце і прохолода, - синоптик Наталка Діденко про погоду 29 вересня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"Розподіл температури повітря у Європі показує класичну схему розподілу градусів: холодно на півночі, тепло на півдні", - зазначила вона.

В Україні 29 вересня найтеплішою очікується погода на Півдні та Заході, максимально протягом дня +14°C…+19°C.

А найхолодніше буде на Півночі та на північному сході, +10°C…+14°C.

У Центрі та на Сході +12°C…+17°C.

Найтеплішими обіцяють бути Одеська, Чернівецька, Закарпатська області та Крим.

А найхолоднішими - Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Харківська, Луганська.

Ночі в Україні залишаються холодними - адже антициклон з північних районів, десь в межах +3°C…+9°C.

Вітер очікується південно-східний та східний, помірний чи невеликий.

Дощі завтра Україні не загрожують, хіба лише в Криму трохи зволожить повітря кілька крапель.

У Києві середа передбачається без дощу, з нічними +4°C…+7°C та денними +10°C…+13°C.

Такою погода залишиться до кінця тижня, включно з вихідними - сухою та свіжою.

Вночі, при проясненнях, є ймовірність заморозків, вдень більшатиме сонця.

"Вересень вже викликає таксі на вокзал", - додала пані Діденко.





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